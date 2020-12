Foto: Shuttershock Liječnici objasnili: Hladan tuš potiče imunitet, smanjuje stres i usporava starenje

Premda većina nas tijekom zimskih mjeseci preferira tuširanje s toplom vodom, 'šokiranje' tijela s mlazom hladne vode ima svoje prednosti, napominje imunologinja dr. Kyrin Dunston koja kaže da hladan tuš može poboljšati imunološku funkciju tijela. Istraživanja su već, objašnjava Dunston, dokazala da se s hladnim tušem aktivira i rad takozvanih 'stanica ubojica', glavnih stanica imunološkog sustava koje omogućavaju optimalnu otpornost tijela.

Osim toga, objašnjava Dunston, istraživanje iz 2014. godine otkrilo je da hladna voda u tijelu oslobađa i adrenalin koji onda uzrokuje povećanje protuupalnih citokina zaslužnih za pravilnu borbu tijela sa infekcijama.

Uz to, kaže Dunston, sudionici jednog istraživanja iz 2016. godine koji su se svaki dan tuširali s hladnom vodom znatno su manje izostajali s posla zbog bolesti, čak 29 posto manje nego oni koji su ujutro uživali u toploj vodi.

Foto: Shuttershock

- U dodiru sa hladnom vodom krvne se žile se naglo sužavaju, što tjera krv da puno brže kroz njih prolazi i poboljšava cirkulaciju u cijelom tijelu. Hladna voda tako jača i vene i arterije, a pomaže i u opskrbi krvi općenito te povećava učinkovitost kardio-vaskularnog sustava - objasnila je Dunston.

Projektom „Re-kreiraj posao i život za muškarce i žene“ za rodnu ravnopravnost

1/4 Foto: Hrvatska zajednica županija Hrvatska zajednica županija 2/4 Foto: Hrvatska zajednica županija Hrvatska zajednica županija 3/4 Foto: Hrvatska zajednica županija Hrvatska zajednica županija 4/4 Hrvatska zajednica županija

I premda je potrebno puno više istraživanja od spomenutih da bi se uspostavila jasna veza između hladnog tuša i imuniteta, hladna se voda godinama koristi u hidroterapiji, a zna se i da je osim za upale dobra i za poboljšanje sna, ublažavanje boli i ublažavanje tjeskobe i depresije.

- Kratkim mlazovima hladne vode stimuliraju se i geni koje smatramo zaslužnima za dugovječnost - objasnio je za MindBodyGreen i liječnik funkcionalne medicine dr. Frank Lipman, inače i autor knjige 'The New Rules of Aging Well' (Nova pravila dobrog starenja).

Foto: Shuttershock

Dr. Lipman kaže kako je za smanjenje stresa ipak najbolji tuš u kojem voda ide od jako tople do hladne, a slaže se i Dunston koja preporučuje da hladnu vodu upalimo na kraju tuširanja, barem toliko da 'izazovemo drhtavicu'.

Premda još nema dovoljno čvrstih dokaza za benefite hladnog tuša, mnogi stručnjaci kao i Lipman i Dunston preporučuju da uvođenje hladnog tuša bude svakodnevna praksa i da se potrudite izdržati barem 30 sekundi.

Pogledajte kako u nekoliko sekundi otopiti led na vjetrobranskim staklima!

EY PODUZETNIK GODINE Priznanje pozitivnim i uspješnim pričama važnije je nego ikad FINANCIJSKO OPISMENJAVANJE Kako izaći iz prezaduženosti? Saznajte ključne savjete OSOBNE FINANCIJE Financijska pismenost – ključna vještina svih generacija